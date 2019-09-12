2019-09-12T07:43:11+03:00
Дом. Семья

В Прикамье на территории школы обнаружили змею

Змею передали специалистам
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловском районе на территории школы заметили змею. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что пресмыкающееся уползло с территории школы на Героев Хасана, 91.

Змея оказалась не из наших широт. Животное, напугавшее пермяков - узорчатый полоз, который, скорее всего, попал в Пермь в коробке с фруктами или овощами. Она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Змею поймали и передали специалистам.

Напомним, ранее мы писали о том, что по улицам Перми ползала экзотическая змея. Во вторник, 10 сентября, на остановке общественного транспорта на улице Героев Хасана пермяки заметили небольшую змейку. Характерных для ужа оранжевых пятен на голове не было, поэтому люди забеспокоились: «А вдруг гадюка! А если укусит!». Как оказалось, змея не представляет опасности. А скорее, вызывает интерес, ведь змея не из наших широт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье произошел пожар на предприятии «Соликамскбумпром»
В Прикамье осудят 15-летнюю девочку за кражу денег у бабушки
Больницы Прикамья перейдут на новую вакцину от гриппа
Глава Перми пообещал доработать схему движения на Героев Хасана
В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека
В Прикамье трех мужчин осудят за вымогательство, грабежи и избиения
82-летний житель Прикамье приревновал 83-летнюю сожительницу и убил ее
Жителя Перми осудили за вымогательство 5 миллионов рублей
«Молот-Прикамье» одержал победу над «Южным Уралом»
Посещать детские сады смогут 80 процентов пермских малышей
В пермских садиках появятся группы пребывания с мамой и услуги няни
Пермяков ожидают самые теплые дни этой осени
"Какая прелесть!" Вован из «Реальных пацанов» показал подросшую дочь
В Пермском крае снизилось количество аварий с участием детей
«Помним и скорбим». В Прикамье трагически погиб 8-летний мальчик
В Перми в августе родились 18 пар двойняшек
Житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги
В Перми сетевики призывают управляющие компании подавать заявки на запуск тепла