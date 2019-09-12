В Прикамье на территории школы обнаружили змею

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-12T07:43:11+03:00

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В Свердловском районе на территории школы заметили змею. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что пресмыкающееся уползло с территории школы на Героев Хасана, 91.

Змея оказалась не из наших широт. Животное, напугавшее пермяков - узорчатый полоз, который, скорее всего, попал в Пермь в коробке с фруктами или овощами. Она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Змею поймали и передали специалистам.

Напомним, ранее мы писали о том, что по улицам Перми ползала экзотическая змея. Во вторник, 10 сентября, на остановке общественного транспорта на улице Героев Хасана пермяки заметили небольшую змейку. Характерных для ужа оранжевых пятен на голове не было, поэтому люди забеспокоились: «А вдруг гадюка! А если укусит!». Как оказалось, змея не представляет опасности. А скорее, вызывает интерес, ведь змея не из наших широт.

ИСТОЧНИК KP.RU