2019-09-12T07:27:36+03:00
Происшествия

В Прикамье трех мужчин осудят за вымогательство, грабежи и избиения

Преступления они совершали в течение нескольких лет
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Трое жителей Октябрьского района предстанут перед судом за многочисленные преступления. Злоумышленников задержали в октябре 2018 года по подозрению в совершении преступлений с 2014 по 2018 года.

Следователи выяснили, что в январе 2014 года злоумышленники 33, 34, 35 лет требовали у мужчины деньги и автомобиль. После его избили обрезком металлической трубы. Потерпевший испугался и написал расписку о возврате несуществующего долга и договор купли-продажи транспортного средства. Также один из обвиняемых похитил ружье потерпевшего.

Также в марте 2014 года злоумышленники напали на еще одного потерпевшего с битой. Завладели машиной и требовали 40 тысяч рублей и права собственности на машину.

В сентябре 2017 года жертвой злоумышленников стала владелица кафе. Злоумышленники потребовали ежемесячной передачи им денежных средств в сумме 3 тысяч рублей, продуктов питания, табачных изделий и алкогольных напитков под предлогом «крышевания». В случае отказа они обещали сжечь кафе.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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