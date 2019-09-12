82-летний житель Прикамье приревновал 83-летнюю сожительницу и убил ее

СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-12T06:57:37+03:00

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В Кунгуре осудили 82-летнего жителя Березовского района за убийство. Следователи выяснили, что в апреле 2019 года мужчина после распития алкогольных напитков устроил сцену ревности своей престарелой сожительнице. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина зарезал женщину.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления злоумышленник страдал психическим заболеванием и не мог осознавать опасность своих действий. В связи с заключением экспертизы пенсионеру назначено наказание в виде принудительного лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU