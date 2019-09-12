Жителя Перми осудили за вымогательство 5 миллионов рублей
Мотовилихинский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Пермяка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Злоумышленник знал, что в отношении пермского бизнесмена сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Мошенник предложил предпринимателю решить все проблемы за небольшое вознаграждение.
35-летний пермяк требовал у бизнесмена 5 миллионов рублей за свои услуги. Злоумышленник втянул в дело своего знакомого, который должен был получить от бизнесмена 1, 5 миллиона рублей.
Однако предприниматель сообщил о «выгодном предложении» в правоохранительные органы, которые в феврале 2019 года задержали злоумышленников.
Мошенника приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги
ИСТОЧНИК KP.RU