Жителя Перми осудили за вымогательство 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-12T06:34:43+03:00

Он обещал бизнесмену решить его проблемы

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Мотовилихинский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Пермяка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Злоумышленник знал, что в отношении пермского бизнесмена сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Мошенник предложил предпринимателю решить все проблемы за небольшое вознаграждение.

35-летний пермяк требовал у бизнесмена 5 миллионов рублей за свои услуги. Злоумышленник втянул в дело своего знакомого, который должен был получить от бизнесмена 1, 5 миллиона рублей.

Однако предприниматель сообщил о «выгодном предложении» в правоохранительные органы, которые в феврале 2019 года задержали злоумышленников.

Мошенника приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги

ИСТОЧНИК KP.RU