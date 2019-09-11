Посещать детские сады смогут 80 процентов пермских малышей

СЕГОДНЯ 21:18 2019-09-11T21:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми уточнены задачи и показатели ряда муниципальных программ, посвященных развитию образования, физкультуры и спорта, а также поддержке семьи. Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева представила их депутатам Пермской городской Думы.

В частности, программой «Развитие сети образовательных организаций» предусматривается строительство межшкольных стадионов, детских садов, реконструкция школ и детских юношеских центров. Новые садики появятся на ул. Плеханова, 63, ул.Е.Пермяка,8а, ул. Желябова, 16б, ул. Байкальская, 26а. По словам начальника департамента Людмилы Сериковой, к 2023 году количество детей, получающих дошкольное образование, должно вырасти до 80 процентов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Департамент образования разработал четыре альтернативные формы образовательного процесса в дошкольных учреждениях: группы пребывания с мамой, консультационные центры, услуга сертифицированной няни и «ясли-спутники».

Из бюджета на реализацию программы требуется направить порядка 1 миллиарда 387 миллионов рублей. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов предложил увеличить объем финансирования на текущий ремонт и приведение зданий в нормативное состояние, и составить рейтинг школ, требующих ремонта.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25, строительство плавательного бассейна по адресу ул. Гашкова, 20а, окончание строительства объектов на территории Экстрим-парка. В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы. Все объекты спортивной инфраструктуры должны находиться в пределах транспортной доступности.

Также были рассмотрены программы «Доступное и качественное образование» и «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми». Все замечания и предложения депутатов по программам были приняты к сведению и переданы на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU