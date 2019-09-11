В пермских садиках появятся группы пребывания с мамой и услуги няни

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-11T19:34:24+03:00

Новшества ожидаются в ближайшие четыре года

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В Перми разработан ряд муниципальных программ, посвященных развитию образования, физкультуры и спорта, а также поддержке семьи. Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева представила их депутатам Пермской городской Думы.

Так, по программе «Развитие сети образовательных организаций» в Перми будут построены межшкольные стадионы, детские сады, реконструированы школы и детские юношеские центры. Новые садики появятся на ул. Плеханова, 63, ул. Евгения Пермяка, 8а, ул. Желябова, 16б и ул. Байкальская, 26а. По словам начальника департамента образования Людмилы Сериковой, к 2023 году 80 процентов малышей смогут получать дошкольное образование, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

В садиках будут доступны четыре альтернативные формы образовательного процесса: группы пребывания с мамой, консультационные центры, услуга сертифицированной няни и «ясли-спутники».

Из бюджета на реализацию программы требуется направить порядка 1 миллиарда 387 миллионов рублей. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов предложил увеличить объем финансирования на ремонт зданий и составить рейтинг школ, требующих ремонта.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25, строительство плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а, окончание строительства объектов на территории экстрим-парка. В 2021 году ожидается открытие лыжероллерной трассы. Все объекты спортивной инфраструктуры должны находиться в пределах транспортной доступности.

Также были рассмотрены программы «Доступное и качественное образование» и «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми». Все замечания и предложения депутатов по программам были приняты к сведению и переданы на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU