2019-09-11T17:00:23+03:00
Звезды

"Какая прелесть!" Вован из «Реальных пацанов» показал подросшую дочь

Владимир Селиванов проводит время с дочкой Евой во дворе своего дома в Москве
Екатерина ГАСПЕР
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Фото со странички Владимира Селиванова в InstagramФото со странички Владимира Селиванова в Instagram
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Пермский актер и музыкант, известный по сериалу «Реальные пацаны», Владимир Селиванов выложил на своей странице в соцсети фотографию с маленькой дочкой Евой. Девочке этим летом исполнилось два годика. Имя малышке выбирала жена Виктория.

На фото папа и дочь сидят «на корточках» на траве во дворе дома в Москве и едят вареную кукурузу.

«Мы соблюдаем правила этикета. Никогда не едим стоя», - подписал артист снимок в свойственной ему веселой манере.

Пользователи с умилением отреагировали на фото и отметили, что как здорово, когда папа и дочь делают все вместе как настоящие друзья.

Напомним, сейчас команда сериала «Реальные пацаны» находится в Москве – там проходят съемки полнометражного одноименного фильма.

Ранее Владимир Селиванов говорил о том, что семья для него – это самое важное в жизни.

- Что важнее семьи? Может быть, творчество или карьера, квартира в центре Москвы или деньги? Точно нет, - делился актер со своими поклонниками в Instagram. - Важно всего этого добиться, находясь с нужным человеком рядом, с карапузом, рожденным в любви, с близкими - со своей семьей, чтобы была возможность разделить этот момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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