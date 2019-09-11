2019-09-11T14:59:24+03:00
Общество

В Перми в августе родились 18 пар двойняшек

Больше всего зарегистрировано в Свердловском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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За последний месяц лета в Перми родились 1082 ребенка, из них 547 мальчиков и 535 девочек. Всего в городе зарегистрировано 18 двоен.

Больше всего двойняшек в Свердловском районе Перми - 6, в Дзержинском и Индустриальном районах – по 3, в Ленинском и Мотовилихинском районах – по 2, в Кировском и Орджоникидзевском районах – по 1 двойне.

Также в ЗАГСе отмечают, что за последний месяц лета пермяки стали реже обращаться, чтобы сменить фамилию, имя и отчество. Всего за август составлено 86 записей актов по перемене имени.

Кроме того, в ЗАГСах Перми поздравили 10 юбилейных супружеских пар

Напомним, ранее мы писали о том, что влюбленные пенсионеры поженились через 50 лет после знакомства. Между прочим, на момент заключения брака жениху исполнилось 90 лет! Но Закирьян Карамов находится в прекрасной физической форме - он не курит, не пьет, занимается гимнастикой и много ходит пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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