В Перми в августе родились 18 пар двойняшек
За последний месяц лета в Перми родились 1082 ребенка, из них 547 мальчиков и 535 девочек. Всего в городе зарегистрировано 18 двоен.
Больше всего двойняшек в Свердловском районе Перми - 6, в Дзержинском и Индустриальном районах – по 3, в Ленинском и Мотовилихинском районах – по 2, в Кировском и Орджоникидзевском районах – по 1 двойне.
Также в ЗАГСе отмечают, что за последний месяц лета пермяки стали реже обращаться, чтобы сменить фамилию, имя и отчество. Всего за август составлено 86 записей актов по перемене имени.
Кроме того, в ЗАГСах Перми поздравили 10 юбилейных супружеских пар
Напомним, ранее мы писали о том, что влюбленные пенсионеры поженились через 50 лет после знакомства. Между прочим, на момент заключения брака жениху исполнилось 90 лет! Но Закирьян Карамов находится в прекрасной физической форме - он не курит, не пьет, занимается гимнастикой и много ходит пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU