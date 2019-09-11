2019-09-11T14:42:48+03:00
Происшествия

Житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги

Все это он провернул, отбывая срок в колонии
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае осудили 31-летнего местного жителя за мошенничество. Обманным путем он выманил 26 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что 31-летний злоумышленник, отбывая наказание в исправительной колонии, с помощью мобильного телефона, который хранился незаконно, обманул 56-летнего мужчину.

Заключенный на сайте знакомств познакомился с 56-летним мужчиной. Представившись женщиной и изменив голос, злоумышленник пожаловался на сложное материальное положение. Доверчивый мужчина несколько раз перевел злоумышленнику деньги. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. Позже, поняв, что стал жертвой обмана, потерпевшей обратился в полицию.

По совокупности приговоров суд назначил гражданину наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамье попался на выращивании конопли

ИСТОЧНИК KP.RU

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