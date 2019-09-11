2019-09-11T14:31:21+03:00
Общество

В Перми сетевики призывают управляющие компании подавать заявки на запуск тепла

Затягивание процесса грозит вмешательством прокуратуры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В пермской администрации отмечают, что запуск тепла зависит не только от готовности сетевых компаний, но и от управляющих компаний и ТСЖ. Именно они должны подавать заявки на подачу теплоносителя.

УК и ТСЖ должны предоставить информацию об отсутствии задолженностей за тепло и готовности теплоустановок.

- Со своей стороны мы обеспечили полное заполнение систем на подходе к домам, - поясняет технический директор-главный инженер теплоснабжающего предприятия ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.

Подача тепла в жилые дома Перми началась 9 сентября. На данный момент 826 домов в Перми подключены к теплоносителю. Однако в сетевых компаниях отмечают, что подключение всех домов будет происходить поэтапно и произойдет через две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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