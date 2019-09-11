2019-09-11T13:08:59+03:00
Общество

Любовь длиною в жизнь. Влюбленные пенсионеры поженились через 50 лет после знакомства

Пермяки вместе часто гуляют, читают друг другу книги и вяжут
Алиса СОКОЛОВА
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Счастливые и влюбленные. Автор фото: Злата ЗолотрубоваСчастливые и влюбленные. Автор фото: Злата Золотрубова
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В ЗАГСе Мотовилихинского района состоялась регистрация брака Закирьяна Карамова и Разимы Хуснуллиной.

- Вместе пара уже 50 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Супруг всю жизнь работал в сфере торговли, а также увлекался фотографией. А его супруга - бывший работник завода имени Ленина. Влюбленные проводят время всегда вместе - много гуляют, читают друг другу книги, вяжут.

Между прочим, на момент заключения брака жениху исполнилось 90 лет! Но Закирьян Карамов находится в прекрасной физической форме - он не курит, не пьет, занимается гимнастикой и много ходит пешком.

- Мы с большим уважением относимся к таким людям, преклоняемся перед теми, кто всегда молод душой, - поздравили молодоженов в ЗАГСе. - Сердечно поздравляем пару с днем бракосочетания. Желаем им мира и добра, крепкого здоровья, бодрости духа и много счастливых дней впереди!

ИСТОЧНИК KP.RU

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