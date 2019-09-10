В Перми построят новое кладбище

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-10T14:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми появится еще одно кладбище. Издание «Business Class» сообщает, что кладбище «Лесное» планируют построить в лесном массиве на пересечении Восточного обхода и автодороги Пермь - Новые Ляды. Оно займет 40 гектаров.

На данный момент проектирование объекта практические закончилось. Муниципальной программой «Благоустройство города Перми» на строительство кладбища «Лесное» в 2019 году предусмотрено 7,4 миллионов рублей в 2021 году – 52 миллионов рублей, в 2022 – 124,6 миллионов рублей.

Также планируется реконструкция Северного кладбища. На нее в 2019 - 2020 годах выделят 32 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье с начала года услугами «Социального такси» воспользовались 3685 человек. За первые полгода работы зафиксировано 16 тысяч поездок по разным адресам: в больницы, социальные службы, вокзалы.

ИСТОЧНИК KP.RU