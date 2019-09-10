СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-10T14:25:03+03:00

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Популярная Instagram модель Галина Миргаева, известная также как «Пермская Анджелина Джоли», опубликовала на своей странице фото в купальнике. Девушка порадовала поклонников шикарным декольте.

Фото, сделанное в отеле в Монте-Карло, пришлось по душе подписчикам модели. Девушку засыпали восторженными комментарии.

mirgaeva_galinkaofficial Пермская Анджелина Джоли покорила подписчиков фото в купальнике

- Обворожительный, проникновенный взгляд, - пишут поклонники.

- Прекрасна!

- Вы так красивы!

- Самая красивая!

- Глядя на фото, лето возвращается.

- Вы ангел!

Пост набрал 1 172 лайка и 97 комментария.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Пермская Анджелина Джоли» стала участницей секс-скандала в Дубае. Именитые подружки Галинки Миргаевой выложили в соцсетях откровенные фото. Кроме родившейся в Перми, а ныне живущей в Москве Галинки Миргаевой, на фотосессию пригласили телеведущую Викторию Боню, актрису Анну Калашникову, Алену Шишкову и других звездных фотомоделей.

ИСТОЧНИК KP.RU