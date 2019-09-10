«Пермская Анджелина Джоли» покорила подписчиков фото в купальнике
Популярная Instagram модель Галина Миргаева, известная также как «Пермская Анджелина Джоли», опубликовала на своей странице фото в купальнике. Девушка порадовала поклонников шикарным декольте.
Фото, сделанное в отеле в Монте-Карло, пришлось по душе подписчикам модели. Девушку засыпали восторженными комментарии.
- Обворожительный, проникновенный взгляд, - пишут поклонники.
- Прекрасна!
- Вы так красивы!
- Самая красивая!
- Глядя на фото, лето возвращается.
- Вы ангел!
Пост набрал 1 172 лайка и 97 комментария.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Пермская Анджелина Джоли» стала участницей секс-скандала в Дубае. Именитые подружки Галинки Миргаевой выложили в соцсетях откровенные фото. Кроме родившейся в Перми, а ныне живущей в Москве Галинки Миргаевой, на фотосессию пригласили телеведущую Викторию Боню, актрису Анну Калашникову, Алену Шишкову и других звездных фотомоделей.
ИСТОЧНИК KP.RU