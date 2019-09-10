Пермский край может стать площадкой локализации немецких производств в России

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-10T14:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ганновере (Германия) делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым встретилась с представителями бизнеса Нижней Саксонии.

Губернатор Прикамья отметил, что правительство Пермского края готово содействовать иностранным компаниям в реализации проектов на территории региона и может поддержать совместные проекты. По словам Максима Решетникова, в регионе предлагаются выгодные условия для локализации производств.

«Пермский край конкурентоспособен с точки зрения размещения производства – низкие издержки на строительство при наличии трудовых ресурсов и вариантов площадок размещения производств. Это географически удобная точка входа на российский рынок, кроме того в регионе налажена система взаимодействия с крупными корпорациями, такими как, Газпром, Лукойл, Уралкалий, которые открыты к сотрудничеству с местными предприятиями, - пояснил губернатор. – Пермский край приветствует инвестиции, в регионе организованы выгодные условия для инвестиционных проектов. В среднем объем инвестиций в Прикамье составляет 3,5 млрд евро в год, плюс почти четверть бюджета Пермского края мы сами направляем на развитие».

Управляющий партнер KNAUFGipsKF Манфред Грундкево во время встречи заявил о планах компании по строительству домостроительного комбината на территории России, в качестве площадки рассматривается и Пермский край, так как в Кунгуре успешно действует завод «Кнауф». «Мы создали в России фирму по производству строительных материалов и заинтересованы в развитии действующего бизнеса в Прикамье. Наши технологии позволяют снизить расходы на строительство жилья», - подчеркнул Манфред Грундке и добавил, что компания готова к кооперации с региональными строительными организациями.

Губернатор Прикамья отметил, что регион заинтересован в развитии этого направления: «Пермский край является третьим в стране регионом по объему аварийного жилья, на ликвидацию которого Президентом направлены большие средства в рамках нацпроекта. Объём строительства большой. Перед нами стоит задача построить недорогое, но современное и долговечное жилье. При этом мы бы можем найти механизм, который бы предусматривал определенный объем заказа на вновь построенном производстве».

По словам председателя правления GP Gunter Papenburg AG Гюнтера Папенбурга, разговор с губернатором и представителями делегации был очень конструктивным. Компания заинтересована в сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации производства оборудования на территории России.

«В России большой спрос на немецкое оборудование, поэтому мы видим перспективы локализации своего производства на территории страны. У нас уже есть ряд реализованных инфраструктурных проектов в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, мы строили там автомагистрали. Мы также заинтересованы в реализации подобных проектов в России», - отметил Гюнтер Папенбург и добавил, что компания будет рада визиту представителей Пермского края на предприятия GP Gunter Papenburg.

Также Максим Решетников отметил, что больший объем частных инвестиций сейчас направлен в крупное производство, при этом регион заинтересован в создании рабочих мест в машиностроительном секторе и технопарках, IT-сфере». Для этого в Пермском крае активно развиваются индустриальные технопарки. Например, началось строительство нового индустриального парка в 10 км от краевой столицы, уже сейчас свои двери открыли технопарки «Пермь» и Morion Digital. Манфред Грундке, в свою очередь, отметил заинтересованность предприятия в сотрудничестве и с пермскими айтишниками по направлению блокчейн и промкооперации с пермскими крупными промышленниками, в том числе в сфере лесопереработки.

Директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров отметил перспективы совместных проектов с немецкими компаниями.

«Мы уже работаем с немецкими компаниями, видим, что стартапы, в том числе в сфере информационных технологий, являются необходимой составляющей их развития. Думаю, что такое партнерство позволит нам и резидентам технопарка встроиться в международные кооперационные цепочки», – поделился впечатлениями от встречи с представителями немецкого бизнеса Оскар Ягафаров.

Германия занимает первое место среди зарубежных стран по количеству резидентов в индустриальных парков России и четвертое место в рейтинге стран по объему товарооборота с Пермским краем. В 2018 году объём товарооборота между Прикамьем и Федеративной Республикой Германия составил 227 млн долларов. Порядка полсотни пермских промышленных компаний являются партнерами Германии и экспортируют свою продукции во все земли ФРГ.

Также во время общения с немецкими бизнесменами была отмечена эффективность участия Пермского края в международной промышленной выставки HANNOVER MESSE. Напомним, за пять дней выставки представители пермского бизнеса провели более 200 встреч. В рамках форума для предприятий Пермского края открылось «Единое окно экспорта» в Германию (первый проект Российско-Германской внешнеторговой палаты, который предполагает возможности расширения сотрудничества между Германией и Россией, а также выход российских компаний на немецкий рынок и рынки других стран).