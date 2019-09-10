2019-09-10T13:45:48+03:00
Происшествия

В Перми двое пьяных рыбаков едва не утонули, перевернувшись в лодке

Очевидцы вызывали врачей "скорой помощи"
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе в понедельник, 9 сентября, произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в районе устья реки Гайва перевернулась алюминиевая лодка с рыбаками. По сообщению очевидцев, оба мужчины были пьяны.

Оба рыбака смогли выбраться на берег самостоятельно. 30 и 50-летние мужчины доплыли до берега. Выбравшись на сушу, они развели костер, чтобы согреться.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи» и полицию. Несмотря на небольшое переохлаждение, рыбаки отказались от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из воды достали тело мужчины в спасательном жилете. Источник, близкий к ситуации сообщил корреспонденту "Комсомольской правды", что погибшего обнаружили матросы-спасатели, дежурившие на пляже в Кировском районе. Мужчину в спасательном жителе заметили на поверхности Камы. С помощью резиновой надувной лодки его доставили на берег. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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