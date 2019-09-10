В Перми из-за аварии на трубопроводе больше 30 домов остались без воды
В Мотовилихинском районе Перми отключили воду из-за аварии на трубопроводе. На неопределенный срок без воды остались жители 34 домов.
- После обследования места утечки принято решение о замене ветхого участка трубопровода. После согласования раскопок со всеми городскими службами специалисты приступили с земляным работам, - сообщили в пресс-службе «НОВОГОР-Прикмье».
Воды не будет в домах по следующим адресам:
- Тургенева 16,18/1,20,25,27,29,31,33,33а,35,35а,35б;
- Добролюбова 1,2,2а,4,4а,6,10,12,14,16,18,20,22,24;
- Техническая 5/2,7;
- Макаренко 10а,12а,12б,14а, 16а, 18.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 10 и 11 сентября отключат воду в нескольких районах города. По информации от «НОВОГОР-Прикамье», воды не будет в Ленинском и Индустриальном районах. Также сутки, с 10:00 10 сентября до 10:00 11 сентября, не будет воды в Индустриальном районе. Жителям рекомендуют запастись водой
ИСТОЧНИК KP.RU