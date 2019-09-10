В Перми горит квартира в Дзержинском районе Перми

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-10T12:31:43+03:00

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В Перми в Дзержинском районе произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. На месте работают пожарные.

Очевидцы сообщают о том, что причиной возгорания стало неправильное использование электроприборов. На фото очевидцев ЧП видно, что из окон квартиры идут черный дым.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сгорел частный дом. Как сообщает ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому краю» площадь пожара составила 60 кву.м. Пожарные незамедлительно выехали на место, но на момент прибытия дом был полностью в огне. Пламя полностью уничтожило котельную, повреждены стены и потолок.К счастью, в пожаре никто не пострадал. Пожар ликвидировали за два часа. Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Из-за короткого замыкания дом чуть не сгорел дотла.

ИСТОЧНИК KP.RU