Пермячку осудили за кражу одежды из магазинов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-10T12:00:44+03:00

Ее привлекли к административной ответственности, но женщина снова совершила преступление

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В Ленинском районе осудили местную жительницу за кражу из магазинов одежды. Увидев понравившуюся вещь, женщина не спешила на кассу. Злоумышленница складывала предмет гардероба в сумку и шла на выход.

Таким образом пермячка ограбила три магазина. Она приходила в магазины и похищала одежду стоимостью выше 3 и 5 тысяч рублей.

Женщину приговорили к административной ответственности, но злоумышленница вновь совершила преступление. Она украла одежду на 1,5 тысячи рублей.

Женщина призналась в содеянном и вернула похищенное. Суд приговорил пермячку к 1 году (условно).

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей Прикамья осудят за кражу оконных решеток. В отдел полиции Соликамска поступило сообщение от представителя управляющей компании, которая обслуживает один из домов города. Оказалось, что из подъездов дома пропали металлические решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU