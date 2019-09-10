2019-09-10T11:15:43+03:00
Общество

В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737»

Церемония состоится 14 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Со дня страшной трагедии в Перми прошло 11 лет. 14 сентября в день крушения «Боинга-737» родственники погибших ежегодно приходят на место падения самолета в 5:00, до начала официального мероприятия.

Церемония памяти начнется в 12:00 на мемориальном комплексе в Свердловском районе Перми. Родственники и близкие погибших напишут на воздушных шарах послания своим родным. Все участники почтут память погибших пассажиров минутой молчания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми откроют ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями. В Перми появится новое образовательное пространство для детей с ограниченными возможностями. Во вторник, 10 сентября, в школе №122 откроется ресурсный для детей с ограниченными возможностями. Открытие состоится в 11:00. Это стало возможно благодаря проектам «Ресурсный класс. Стартовый потенциал» и «Ресурсный класс. Синергия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просила ее не искать». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
В Перми из-за аварии на трубопроводе больше 30 домов остались без воды
В Перми горит квартира в Дзержинском районе Перми
Пермячку осудили за кражу одежды из магазинов
В Перми пройдут соревнования по бердингу
В Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
«Не понимает, за что его предали». Пес целый год жил в доме в любви и ласке, но его снова вернули в приют
В Перми автобус №19 вернется к прежнему маршруту
Жителей Прикамья осудят за кражу оконных решеток
В Перми пройдет лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
Пермь вошла в топ-20 городов с самыми красивыми женщинами России
В Перми закрыли медицинский центр из-за многочисленных нарушений
«Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки