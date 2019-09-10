В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737»
Со дня страшной трагедии в Перми прошло 11 лет. 14 сентября в день крушения «Боинга-737» родственники погибших ежегодно приходят на место падения самолета в 5:00, до начала официального мероприятия.
Церемония памяти начнется в 12:00 на мемориальном комплексе в Свердловском районе Перми. Родственники и близкие погибших напишут на воздушных шарах послания своим родным. Все участники почтут память погибших пассажиров минутой молчания.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми откроют ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями. В Перми появится новое образовательное пространство для детей с ограниченными возможностями. Во вторник, 10 сентября, в школе №122 откроется ресурсный для детей с ограниченными возможностями. Открытие состоится в 11:00. Это стало возможно благодаря проектам «Ресурсный класс. Стартовый потенциал» и «Ресурсный класс. Синергия».
ИСТОЧНИК KP.RU