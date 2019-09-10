«Не понимает, за что его предали». Пес целый год жил в доме в любви и ласке, но его снова вернули в приют

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-10T11:13:05+03:00

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- Так выглядит собака, которая второй раз оказалась в приюте, - пишут волонтеры. - Растерянная, с полными болью глазами.

На фотографиях - молодой худенький пес. Скорее всего, он полупородистый. Он находится в небольшом вольере, на полу валяется просыпанный корм.

Суслика недавно вернули в муниципальный приют.

- Его щенком взяли из приюта, вырастили, но сейчас он никому не нужен, хозяева развелись... - пишут волонтеры. - Собаку в приют привели соседи. Суслик жил с хозяевами в квартире. Он молодой, адекватный пес.

Суслику срочно ищут новых хозяев, ведь он уже привык жить в доме, где его любили и заботились о нем. Он очень умный, легко обучается, любит бегать. Пес станет прекрасным другом и компаньоном. Например, в приюте Суслик был любимцем директора и сотрудников. Его все любили за прекрасный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU