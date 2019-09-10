В Перми автобус №19 вернется к прежнему маршруту

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-10T11:03:44+03:00

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В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. В связи с возросшей транспортной нагрузкой было изменено движение общественного транспорта. Маршрут автобуса №19 был разделен на две части: от остановки «Липовая гора» до остановки «Велта» и от остановки «Велта» до остановки «Ипподром».

С 10 сентября автобус вернется на прежний маршрут: от остановки «микрорайон Липовая гора» до остановки «Ипподром» без разрыва маршрута.

- При этом после сбора и анализа информации об увеличении времени прохождения автобусов по улице Героев Хасана, которая поступила от перевозчика, в расписание будут внесены изменения для обеспечения равномерности интервалов и регулярности движения автобусов по маршруту, - сообщили в пермской администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми завершается ремонт на улице Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU