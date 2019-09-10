В Перми автобус №19 вернется к прежнему маршруту
В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. В связи с возросшей транспортной нагрузкой было изменено движение общественного транспорта. Маршрут автобуса №19 был разделен на две части: от остановки «Липовая гора» до остановки «Велта» и от остановки «Велта» до остановки «Ипподром».
С 10 сентября автобус вернется на прежний маршрут: от остановки «микрорайон Липовая гора» до остановки «Ипподром» без разрыва маршрута.
- При этом после сбора и анализа информации об увеличении времени прохождения автобусов по улице Героев Хасана, которая поступила от перевозчика, в расписание будут внесены изменения для обеспечения равномерности интервалов и регулярности движения автобусов по маршруту, - сообщили в пермской администрации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми завершается ремонт на улице Чернышевского.
ИСТОЧНИК KP.RU