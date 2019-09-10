2019-09-10T10:26:00+03:00
Происшествия

Жителей Прикамья осудят за кражу оконных решеток

Злоумышленники сдавали их в металлолом
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В отдел полиции Соликамска поступило сообщение от представителя управляющей компании, которая обслуживает один из домов города. Оказалось, что из подъездов дома пропали металлические решетки.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастны два местных жителя. Поздно вечером мужчины выпивали, но алкоголь внезапно закончился.

Тогда один из друзей предложил снять с окон металлические решетки и сдать их в пункт приема металлолома. Так приятели и сделали. С помощью универсального домофонного ключа они проникли в подъезды и сняли решетки.

Похищенное сдали, а на вырученные деньги купили алкоголь.

- На стадии предварительного расследования соучастники возместили в полном объеме причиненный ущерб, составивший более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд приговорил граждан к обязательным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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