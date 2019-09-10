В выходные в Перми приготовят 100 литров борща

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-10T09:23:18+03:00

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Попробовать новые блюда, приготовить здоровую и вкусную еду, послушать лекции о правильном питании - все это и многое другое будет 13 и 14 сентября на пермской эспланаде.

Ярмарка «Большая дегустация» будет принимать гостей с 12:00 до 20:00. Здесь можно будет приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне пройдут дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса.

В 14:00 14 сентября состоится главное событие ярмарки - под руководством шеф-повара на эспланаде приготовят 100 литров борща. Попробовать популярное русское блюдо гости смогут бесплатно.

Также в специальных лекториях гостям расскажут о правильном, осознанном питании, детоксе, об особенностях детского питания. Заряжать гостей позитивной энергией будут известные радиоведущие.

Вход на мероприятие бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU