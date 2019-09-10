«Помогите найти!». В Пермском крае разыскивают 15-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-10T09:03:04+03:00

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В Ильинском районе разыскивают 15-летнего Дмитрия Нечаева. Школьник ушел из дома 9 сентября в неизвестном направлении. Раньше подросток никогда не пропадал. Родители обратились за помощью в полицию.

Приметы подростка: рост 170, худощавого телосложения, вес 54 кг.

Был одет: синяя толстовку, синие брюки и кроссовки серые фирма "адидас".

Если вы знаете что-либо о его местонахождении и ли видели 15-летнего Дмитрия Нечаева, сообщите по телефонам: 89526482752, 899222242578 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 17-летнего парня. В Пермском крае разыскивают 17-летнего Олега Мочалина. Молодой человек 6 сентября ушел из дома в Березниках в неизвестном направлении и до сих пор не появился. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Заявление поступило 9 сентября. Если вы видели Олега Мочалина или знаете что-либо о его местонахождении просьба сообщить по телефону 89824404879 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU