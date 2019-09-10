В Прикамье с начала года услугами «Социального такси» воспользовались 3685 человек

СЕГОДНЯ 07:21 2019-09-10T08:57:04+03:00

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В течение трех лет в Пермском крае действует служба «Социальное такси». За это время услугами воспользовались 163 тысячи раз.

За первые полгода работы зафиксировано 16 тысяч поездок по разным адресам: в больницы, социальные службы, вокзалы.

С начала 2019 года услугами воспользовались 3685 человек, в том числе 598 детей. С помощью социального такси люди, официально имеющие статус инвалидов I и II группы со второй или третьей степенью ограничения к передвижению, либо в возрасте старше 70 лет, могут добраться до любого адреса.

По словам Ангелины Пешехоновой начальника отдела по делам инвалидов Министерства социального развития, социальное такси очень востребовано на территории Прикамья.

- Говоря о людях с ограниченными возможностями, мы имеем в виду прежде всего ограничение мобильности. Так вот, социальное такси обеспечивает доступность объектов инфраструктуры, к тому же по сниженным расценкам. Ежегодно этой услугой пользуется в Прикамье до 12 тыс. человек, - отметила Ангелина Пешехонова

При поездках в пределах муниципального района пассажир оплачивает 30% стоимости проезда, при поездках между городами Пермского края – 50%, а при поездках на процедуру гемодиализа – 100% стоимости проезда. Воспользоваться услугой можно не более восьми раз в месяц.

Заказы принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, в том числе в выходные и праздничные дни за 24 часа до планируемой поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU