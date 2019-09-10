2019-09-10T06:42:00+03:00
Происшествия

Волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках пропавшего в Прикамье мужчины

Игорь Бурдин ушел из дома 26 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"
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Утром 26 августа Игорь Бурдин ушел из дома своих родителей в селе Гамово и до сих пор не вернулся. Игорь с женой и ребенком живет в Кондратово.

Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» просят у жителей края помощи в распространении информации.

Ни сотового телефона, ни документов у 43-летнего пермяка с собой в день исчезновения не было, зато были с собой наличные деньги - около 23 тысяч рублей.

Поэтому обращаются ко всем, кто может хоть что-то знать о судьбе Игоря Бурдина – позвонить по телефону 8 902 793 10 54 или 102.

Приметы: рост 176 см., волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, куртка черная, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 32-летнего отца троих детей. В Пермском крае пропал 32-летний Максим Зорин. 22 августа мужчина ушел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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