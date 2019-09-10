В Перми «Сбербанк» обязали убрать рекламу со здания «Стометровки»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-10T06:20:48+03:00

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2 сентября Арбитражный суд отказался удовлетворить иск «Сбербанка» к администрации Перми. Банк пытался оспорить решение о демонтаже надписи на здании по адресу Ленина, 72а.

По мнению мэрии, надпись на здании «Стометровки» - реклама и кредитная организация должна ее убрать. Банк пытался оспорить это решение. Представители организации считают, что надпись не рекламирует банк, а указывает на место, где он находится. Однако компания получила отказ.

- Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью, - сообщается на сайте Арбитражного суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Единая Россия» получила 73 процента голосов на выборах в Прикамье. «Партия власти» получила 73,6% мест в представительных органах муниципалитетов Пермского края. Это 250 мандатов. Кандидаты-самовыдвиженцы получили 48 мест. Представители остальных партий вместе получили 42 мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU