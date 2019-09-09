В Прикамье начальник колонии скрыл побег заключенных

СЕГОДНЯ 19:39 2019-09-09T19:43:07+03:00

За это его приговорили к штрафу в 25 тысяч рублей

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В Пермском крае осудили бывшего начальника исправительной колонии. Он обвинялся в

злоупотреблении служебными полномочиями.

- Начальник ИК-4 ФКУ ОИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю знал, что некоторые из осужденных устроили побег, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Он не хотел быть привлечен к дисциплинарной ответственности, поэтому приказал сотрудникам колонии не сообщать никому о побеге. О происшествии не знали ни начальники ГУФСИН, ни полицейские.

Но правду скрыть не удалось. Недавно суд приговорил экс-начальника колонии к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправился в колонию-поселение. В ночь на 1 августа 2018 года он сбил пенсионерку. Она скончалась в больнице от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU