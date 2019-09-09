Команда «УРАЛХИМа» отличилась на III Пермском международном марафоне

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-09T15:20:26+03:00

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77 сотрудников компании «УРАЛХИМ» и их родственники стали участниками III Пермского международного марафона. Предприятия холдинга возмещают своим работникам стоимость заявочных взносов.

Два лучших пермских результата «домашнего» марафона среди мужчин показали спортсмены «УРАЛХИМа». Газоспасатель филиала «ПМУ» Андрей Смирнов стал бронзовым призёром самой престижной дистанции. Он пробежал 42 км за 2 часа 24 минуты. Четвёртый результат на классической дистанции среди мужчин также показал легкоатлет, представляющий пермский «УРАЛХИМ». С отрывом в 54 секунды от коллеги пришёл к финишу инженер проектно-технического отдела филиала «ПМУ» Борис Дозморов.

Андрей Смирнов, газоспасатель филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Итог забега был непредсказуемым. После выступления в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге у меня оказалась сорванной программа тренировок: попал в больницу. На подготовку к Пермским стартам оставалось лишь полторы недели. Бежать пришлось на силе характера – отсюда и «тренировочное» время на финише. Но рад, что попал на пьедестал.

Вторым среди мужчин в возрасте 40-49 лет завершил гонку на 21 км главный специалист департамента охраны труда и промышленной безопасности АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Овсянников. Отличился в своей категории и ветеран филиала «ПМУ»: в группе спортсменов в возрасте 60-64 года второй результат в гонке на 10 км показал Владимир Сизёмов, длительное время работавший на пермском заводе «УРАЛХИМа» в цехе №2. На пятикилометровой дистанции в возрастной категории 20-29 лет второе место занял аппаратчик цеха погрузки продукции «ПМУ» Антон Марков.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, член Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского края:

- Спортивные традиции - это одна из сильных сторон филиала «ПМУ». Мы поддерживаем приверженность сотрудников здоровому образу жизни. Очень приятно, что по итогам забега легкоатлеты-уралхимовцы показали отличные результаты на всех дистанциях, включая самую тяжёлую.

Впервые на старт пермского марафона вышли 33 сотрудника филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» из Березников. Наибольшее число участников выбрало дистанцию 3 км и 5 км. Легкоатлеты со стажем предпочли отрезки в 10 км, 21 км и 42 км. Одним из самых титулованных в составе березниковской команды стал азотчик Сергей Кучев, который давно принимает участие в марафонских забегах. К примеру, недавно он успешно выступил на международном марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание развитию спорта и здоровому образу жизни. Такие выезды на соревнования стимулируют к дальнейшим победам, прибавляют опыт и заряжают позитивом. Легкая атлетика – один из любимых видов спорта сотрудников нашей компании.