В Перми выделят 350 миллионов рублей на противогололедные реагенты

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-09T15:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Перми разместила на сайте госзакупок три электронных аукциона на закупку противогололедных материалов для нужд Дзержинского, Свердловского и Ленинского районов. Власти планируют потратить 350 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, необходимо закупить 21, 4 тысячи тонн противогололедного реагента. Мэрия планирует закупить материл по типу «Бионорда», который выпускает Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми не будут посыпать дороги песчано-гравийной смесью. Подрядчиком стал ООО «ТД «Уральский завод противогололедных материалов». Согласно техническому заданию, подрядчик обязан поставить шесть тонн материала. По плану, такого количества материала хватит на три года. Его будут использовать на шоссе Космонавтов, улицу Строителей, а также трассу Пермь - Усть-Качка.

ИСТОЧНИК KP.RU