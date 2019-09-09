«Единая Россия» получила 73 процента голосов на выборах в Прикамье

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-09T14:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае прошел Единый день голосования. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что больше всего голосов получила партия «Единая Россия». «Партия власти» получила 73,6% мест в представительных органах муниципалитетов Пермского края. Это 250 мандатов.

Кандидаты-самовыдвиженцы получили 48 мест. Представители остальных партий вместе получили 42 мандата.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми откроют ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями. Открытие состоится 10 сентября в 11:00. Это стало возможно благодаря проектам «Ресурсный класс. Стартовый потенциал» и «Ресурсный класс. Синергия». Как сообщает портал «Открытые НКО» в новом классе будет три комфортных зоны: для фронтальных, индивидуальных занятий и зона отдыха. Это второй ресурсный класс в Перми. Первый открылся в 2018 году в средней школе №47.

ИСТОЧНИК KP.RU