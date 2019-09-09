Отключение воды в сентябре в Перми 2019: воды не будет в нескольких районах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-09T10:46:07+03:00

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В Перми на будущей неделе отключат воду в нескольких районах города. Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

По информации от «НОВОГОР-Прикамье», воды не будет в Ленинском и Индустриальном районах.

Так, из-за аварийно-восстановительных работ 10 сентября с 9:00 до 15:00 жителям домов по следующим адресам придутся запастись водой.

- Осинская, 12, 14, 16;

- Петропавловская, 59, 61, 65.

С 9:00 10 сентября до 9 :00 11 сентября воды не будет в домах по адресам:

- Максима Горького, 14Б

- Петропавловская, 11, 11А, 15, 15Б.

Также сутки, с 10:00 10 сентября до 10:00 11 сентября, не будет воды в Индустриальном районе.

- Декабристов, 69

- Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32А

- Олега Кошевого, 12, 27, 29, 31, 33, 34, 40

- Подводников, 87, 94, 96

- Рязанская, 19, 19/1, 19А, 80, 80/2, 80А, 80В, 86, 97А, 97Б

- 2-я Синарская, 11

- Теплогорская, 43

- Шахтерская, 26.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начался запуск тепла в жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU