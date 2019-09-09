2019-09-09T09:52:11+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» одержал победу над ХК «Горняк»

Матч состоялся в Перми
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Встреча с хоккейным клубом «Горняк» из Учалы пермский «Молот» закончил со счетом 6:1. Это первая победа пермяков в официальных матчах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/20.

Первый гол забил Никита колесников на 26 секунде матча. Следующую шайбу забросил Денис Скатов за 12 секунд до перерыва. На 2-й минуте второго периода молотобоец Дмитрий Воробьев забросил третью шайбу, на 14-й Денис Скатов - четвертую, в результате, на перерыв команды ушли при счете 4:0.

«Горняку» удалось забить один гол, но пермские хоккеисты не уступили и в третьем периоде забросили еще две шайбы.

- Соперник выиграл предыдущую игру, мы проиграли. Мы задумались. Серьезно разговаривали, готовились к игре. Ребята понимают: чтобы быть в составе, нужно проявлять и мастерство, и характер, - отметил главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Десятков

ИСТОЧНИК KP.RU

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