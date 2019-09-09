В Перми краевой суд поддержал решение о сносе теннисного корта в микрорайоне «Ива»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-09T09:34:27+03:00

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Владельцы теннисного корта, расположенного в микрорайоне «Ива», не смогли оспорить решение Мотовилихинского районного суда, который признал спортивную площадку незаконной постройкой. Корты находятся слишком близко к жилым домам.

- Установлено, что противопожарные расстояния между теннисным кортом и жилыми домами не соответствуют нормам, установленным действующим законодательством, и составляют менее 10 метров, сообщали ранее в департаменте градостроительства и архитектуры Пермского края.

Заседание состоялось 2 сентября. Ответчиками выступали Е.А. Кулакова и А.И. Лапшина. Судья Стрельцов Алексей Сергеевич оставил без изменений решение Мотовилихинского суда. Индивидуальный предприниматель должен самостоятельно снести корты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае директор бюджетного учреждения выписал себе премий на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU