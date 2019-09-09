В Прикамье сын избил отца гвоздодером

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-09T09:15:11+03:00

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В Пермском крае 35-летнего мужчину осудили за избиение отца. Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до инцидента злоумышленник освободился от административного ареста.

Житель Осы выпивал вместе со своей женой. Вечером во время застолья домой вернулся их сын, который находился под арестом за административное правонарушение. 35-летний мужчина попросил отца налить ему алкоголь, но тот ответил отказом. После чего между мужчинами возникла ссора. Сын схватил гвоздодер и ударил им отца по голове.

В результате потерпевшему причинена травма, квалифицируемая как легкий вред здоровью. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка с маленькими детьми сбежала от мужа-европейца.

ИСТОЧНИК KP.RU