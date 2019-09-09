«Подростки развлекались». В Прикамье волонтеры спасли щенка, обмотанного проволокой

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-09T08:55:17+03:00

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Израненного, изуродованного, обмотанного колючей проволокой щенка нашла жительница Березников. Женщина сразу же позвонила волонтерам и попросила помощи.

Приехав на место, зоозащитники ужаснулись человеческой жестокости.

- Малюська, примерно один месяц от роду ослабленный, даже не сопротивлялся, когда проволоку эту с него срезали и вытаскивали...только покряхтывал от боли, - написали волонтеры.

Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным

В клинике врачи убрали проволоку, обработали хлоргексидином, отрезали шерсть, чтобы не попадала в раны, отвезли на передержку. Сейчас малышу ищут дом.

Волонтеры предполагают, что с беззащитным щенком так могли поступить подростки.

Напомним, ранее мы писали о том, что щенка добермана оставили на заброшенной стоянке из-за "неправильного" цвета шерсти.

ИСТОЧНИК KP.RU