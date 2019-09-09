«Подростки развлекались». В Прикамье волонтеры спасли щенка, обмотанного проволокой
Израненного, изуродованного, обмотанного колючей проволокой щенка нашла жительница Березников. Женщина сразу же позвонила волонтерам и попросила помощи.
Приехав на место, зоозащитники ужаснулись человеческой жестокости.
- Малюська, примерно один месяц от роду ослабленный, даже не сопротивлялся, когда проволоку эту с него срезали и вытаскивали...только покряхтывал от боли, - написали волонтеры.
Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным
В клинике врачи убрали проволоку, обработали хлоргексидином, отрезали шерсть, чтобы не попадала в раны, отвезли на передержку. Сейчас малышу ищут дом.
Волонтеры предполагают, что с беззащитным щенком так могли поступить подростки.
Напомним, ранее мы писали о том, что щенка добермана оставили на заброшенной стоянке из-за "неправильного" цвета шерсти.
ИСТОЧНИК KP.RU