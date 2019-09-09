«Ласточку» из Перми в Екатеринбург планируют запустить до конца года

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-09T07:30:14+03:00

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Издание «Business Class» сообщает, что ОАО РЖД и Федеральная пассажирская компания достигли предварительное соглашение о запуске электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь - Екатеринбург и обратно.

По информации издания, электропоезд планируют запустить до конца 2019 года. На данный момент разрабатывается график движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Ласточка» будет ходить от Перми до Кишерти. С 6 мая у скоростного электропоезда «Ласточка», который ходит от Перми до Кунгура, по утрам и вечерам маршрут продлен до станции «Кишерть», сообщает Пермской пригородная компании. От Пермь-II в направлении Кишерти поезд будет уходить в 17.45, в Кунгуре он окажется в 19.19, а в Кишерти – в 19.34. В обратном направлении «Ласточка» отправится в 6.27. в Пермь поезд прибудет в 8.16. Также с 6 мая изменится расписание у «Ласточки», которая ходит от Верещагино до Перми. По утрам поезд будет отправляться из Верещагино в 6.30, на 29 минут раньше прежнего, а прибывать в Пермь в 8.20.

ИСТОЧНИК KP.RU