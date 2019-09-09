Пермский международный марафон выиграли спортсмены из Чувашии

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-09T08:45:36+03:00

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В воскресенье,8 сентября, в Перми состоялось знаковое для любителей спорта и здорового образа жизни событие - Международный марафон. Первыми на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км.

Вместе со спортсменами по новой трассе марафона бежали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, заместитель главы администрации Людмила Гаджиева, а также депутаты гордумы и сотрудники администрации.

Победителем самой сложной дистанции - 42,195 метров - среди мужчина стал спортсмен из Чувашии Александр Новиков. Это расстояние он пробежал за 2 часа 20 минут 14 секунд. Вторым стал Александр Павленин из Санкт-Петербурга, бронзу завоевал Пермяк Андрей Смирнов.

Среди девушек первой также стала бегунья из Чувашской республики - Татьяна Архипова. Она показала лучший результат среди женщин в России - 2 часа 30 минут 4 секунды. Второй финишировала пермячка Мария Осокина, третьей стала Татьяна Арясова из Чувашии.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал пермяк Владимир Никитин, вторым эту дистанцию преодолел Михаил Максимов из Чувашии, третьим - Алексей Полтанов из Ижевска. Среди женщин первой к финишу пришла Александра Жаворонкова из Тольятти, второй – Евдокия Букина из Челябинска, третьей – Мария Бережная из Серова.

Абсолютные победители марафонской дистанции получили сертификаты на 500 тысяч рублей. Остальные спортсмены также получили денежные награды. Напомним, что в этом году призовые выплаты за 2-6 места на марафонской дистанции, а также за 1-3 места на полумарафоне были увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU