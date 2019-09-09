2019-09-09T06:20:04+03:00
Происшествия

В Прикамье сгорел частный дом

Площадь пожара составила 60 кв.м
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 7 сентября, на пульт дежурного поступило сообщений о том, что в Соликамске горит частный дом.

Как сообщает ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому краю» площадь пожара составила 60 кву.м. Пожарные незамедлительно выехали на место, но на момент прибытия дом был полностью в огне. Пламя полностью уничтожило котельную, повреждены стены и потолок.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Пожар ликвидировали за два часа. Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Из-за короткого замыкания дом чуть не сгорел дотла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возле Центрального рынка начался большой пожар. Черный дым поднялся в небо от Центрального рынка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, горело здание кафе на улице Эпроновская.Жители микрорайона Железнодорожный уверяли, что запах от пожара у рынка ощущается даже у них, на другом берегу Камы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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