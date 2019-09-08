2019-09-08T20:16:17+03:00
Общество

Явка избирателей на 18.00 в Прикамье составила 25 %

Подсчет голосов еще не завершен
Елена КОНОВА
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В избирательной комиссии Пермского края подвели промежуточные итоги Единого дня голосования. Как сообщает пресс-служба, средняя явка избирателей по состоянию на 18:00 составляет 25,17%. Это примерно 124,5 тысячи избирателей.

- Больше всего проголосовавших на выборах Советов депутатов Большесосновского муниципального района – 38,56%, а также на выборах депутатов Думы Ильинского городского округа и Земского собрания Куединского района – 37,33% и 35,81% соответственно, - сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

А вот меньше всего проголосовали на дополнительных выборах депутата Соликамской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19, а также на выборах депутатов Дум Добрянского городского округа – 18,63%, Верещагинского городского округа – 20,94%

- Голосование не приостанавливалось ни на одном из участков, - добавили в пресс-службе. - Подсчет голосов еще не проводился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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