2019-09-08T15:28:06+03:00
Общество

"Я подвергалась моральному насилию". Пермячка с маленькими детьми сбежала от мужа-европейца

Он, по словам девушки, был неуравновешенным и ревнивым
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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Несколько лет назад пермячка Татьяна познакомилась в сети с европейцем по имени Жирард. Они влюбились в друг друга, и вскоре девушка переехала к Жирарду. У пары родились два мальчика. Сначала все было хорошо, но затем Татьяна поняла, что совсем не знает своего мужа. Он оказался до ужаса ревнивым и неуравновешенным.

- На протяжении восьми лет я подвергалась моральному насилию с его стороны и унижению, - цитирует Татьяну пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю . – По образованию я медик, но со своим дипломом я не могла устроиться за границей на работу. Необходимо было переучиваться. Это дорогостоящее дело, супруг был против. Как был против того, чтобы я общалась с детьми на русском. Мой родной язык в доме был под запретом.

Татьяна часто просила Жирарда отпустить ее домой, в Пермь, чтобы хотя бы познакомить сыновей с бабушкой и дедушкой. Но он не разрешал. А билеты купить девушка не могла - супруг не давал ей денег.

- В конце июля Татьяна с сыновьями вернулась в Пермь, - сообщили в пресс-службе. - Гражданский муж отпустил их на неделю при условии, что девушка будет на связи 24 часа в сутки. Но Татьяна решила бросить Жирарда и дать детям Российское гражданство. Она обратилась в Управление по вопросам миграции МВД. Майор полиции Наталья Майорова во всем помогла Татьяне - через неделю у нее уже были документы, где говорилось, что ее дети - граждане РФ.

Татьяна поблагодарила сотрудников МВД за чуткость и профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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