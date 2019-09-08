СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-08T11:14:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 сентября, в Пермском крае проходит единый день голосования. Всего избирательных участков - 584. Они работают с 8 утра до 20.00.

- Нас ждут 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах края, в ходе которых будет замещен 340 мандатов представительных органов власти, - сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края. - Гражданам предстоит выбирать депутатов среди 1064 зарегистрированных кандидатов. При этом 786 представляют 5 политических партий, а 278 являются самовыдвиженцами.

Также в пресс-службе сообщили, что проголосовать могут почти 500 тысяч человек. За выборами будут наблюдать 400 представителей Общественной палаты.

В ведомстве уточнили, что для голосующих открыта горяча линия по телефонам 89526496405 и 2936405. По этим номерам можно сообщить о нарушениях в ходе выборов или задать вопросы о голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU