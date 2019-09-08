"Ощущения не передать словами". В Перми начался международный марафон
- Браво нашим марафонцам, - кричит ведущий со сцены у Театра-Театра. Утром 8 сентября в центре Перми собрались тысячи человек - в городе проходит Пермский международный марафон.
В 9 часов был дан старт, а к 10 часам уже есть первые победители - на дистанции 10 километров. Так, первым прибежал 29-летний сотрудник МВД Сергей Петров из Уфы.
- Ощущения не передать словами, - сказал он после финиша.
А Екатерина Неволина прибежала первой среди женщин.
- Было нелегко, - кратко прокомментировала она забег.
Напомним, что вход на территорию стартово-финишного городка у Театра-Театра организован через семь досмотровых входных групп с металлодетекторами. По всему маршруту марафона установили ограждения, ограничили дорожное движение, включая выезды из прилегающих дворов. Заранее планируйте свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU