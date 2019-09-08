"Ощущения не передать словами". В Перми начался международный марафон

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-08T10:54:46+03:00

Уже есть победители в забеге на 10 км

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- Браво нашим марафонцам, - кричит ведущий со сцены у Театра-Театра. Утром 8 сентября в центре Перми собрались тысячи человек - в городе проходит Пермский международный марафон.

В 9 часов был дан старт, а к 10 часам уже есть первые победители - на дистанции 10 километров. Так, первым прибежал 29-летний сотрудник МВД Сергей Петров из Уфы.

- Ощущения не передать словами, - сказал он после финиша.

А Екатерина Неволина прибежала первой среди женщин.

- Было нелегко, - кратко прокомментировала она забег.

Напомним, что вход на территорию стартово-финишного городка у Театра-Театра организован через семь досмотровых входных групп с металлодетекторами. По всему маршруту марафона установили ограждения, ограничили дорожное движение, включая выезды из прилегающих дворов. Заранее планируйте свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU