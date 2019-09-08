"Ощущения не передать словами". В Перми начался международный марафон

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-08T07:58:45+03:00

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- Апплодисменты нашим марафонцам, - кричит ведущий со сцены у Театра-Театра. Утром 8 сентября в центре Перми собрались тысячи человек - в городе проходит Пермский международный марафон. В 9 часов был дан старт, а к 10 часам уже есть первые победители - над дистанции 10 километров. Так, первым прибежал 29-летний сотрудник МВД Сергей Петров из Уфы. "Ощущения не передать словами", - сказал он после финиша. А Екатерина Неволина прибежала первой среди женщин. " Было нелегко ", - кратко прокомментировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU