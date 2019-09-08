Щенка добермана оставили на заброшенной стоянке из-за "неправильного" цвета шерсти

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-08T10:49:14+03:00

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В пермском приюте "Островок надежды" рассказали о добермана Дилане. Он - доберман, но окрас шерсти у щенка получился нестандартный. Волонтеры рассказывают, что в таких случаях разводчики оставляют собаку себе в качестве домашнего любимца или усыпляют. Но в этом случае хозяева просто оставили щенка на заброшенной стоянке.

Но хоть в чем-то малышу повезло - его приняла кормящая бездомная собака, и он выжил. Позже волонтер пермского приюта узнал про одиноких щенят, и их отвезли в приют. Маленького добермана назвали Диланом и стали искать ему дом.

-Сейчас он - теперь уже Каспер - на испытательном сроке у чудесной девушки под кураторством пермских доберманистов, понимающих, что такое ответственность за собаку, - рассказали в приюте. - Но если что, его готовы забрать и знатоки породы из города Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU