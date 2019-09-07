Главный тренер Алексей Попов ушел из пермского ФК «Звезда»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-07T19:23:47+03:00

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7 сентября на официальной странице футбольного клуба «Звезда» Пермский край Вконтакте появилось короткое сообщение под заголовком: «Алексей Попов уволился из ФК «Звезда».

- На прошедшей неделе старший тренер ФК «Звезда» Алексей Попов уволился из Клуба по семейным обстоятельствам. Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию. Желаем Алексею Владиславовичу удачи в дальнейших делах! – говорится в посте.

Напомним, Алексей Попов родился в Нытве, выступал за клуб «Звезда», в 1996 году перешел в «Амкар». В 2007 году стал капитаном команды и установил рекорд «Амкара» по количеству матчей, сыгранных в лигах. В 2008 году Алексей Попов покинул Пермь и перешел в казанский «Рубин», но через два года вновь вернулся в «Амкар». Сразу после закрытия клуба летом 2018 года было объявлено о возрождении ФК «Звезда». Алексей Попов стоял у истоков возрождения футбольного клуба, который он покинул на минувшей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU