2019-09-07T15:00:20+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД установили личность байкера, который протаранил такси в центре Перми и сбежал

ДТП произошло вечером 6 сентября на пересечении Пушкина и Островского
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП произошло вечером в пятницу, 6 сентября, в центре Перми.ДТП произошло вечером в пятницу, 6 сентября, в центре Перми.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полиции рассказали подробности пятничного ДТП в центре Перми. Напомним, мы писали о том, что около 17.00 вечера 6 сентября на пересечении улиц Пушкина и Островского водитель мотоцикла врезался в автомобиль такси.

- Мужчина, управлявший мотоциклом GX-R без государственных регистрационных знаков, двигался по улице Н. Островского от улицы Революции в сторону Пушкина, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, водитель двухколесного транспортного средства превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта. По факту ДТП возбуждено административное расследование, мотоцикл помещен на спецстоянку.

Протаранив такси, байкер скрылся с места аварии, однако сотрудники ГИБДД уже установили его личность.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Нытва-Краснокамск автопоезд насмерть сбил 64-летнего водителя. Мужчина просто остановился на обочине, чтобы устранить неполадки в своей легковушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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