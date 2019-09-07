Сотрудники ГИБДД установили личность байкера, который протаранил такси в центре Перми и сбежал
В полиции рассказали подробности пятничного ДТП в центре Перми. Напомним, мы писали о том, что около 17.00 вечера 6 сентября на пересечении улиц Пушкина и Островского водитель мотоцикла врезался в автомобиль такси.
- Мужчина, управлявший мотоциклом GX-R без государственных регистрационных знаков, двигался по улице Н. Островского от улицы Революции в сторону Пушкина, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, водитель двухколесного транспортного средства превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта. По факту ДТП возбуждено административное расследование, мотоцикл помещен на спецстоянку.
Протаранив такси, байкер скрылся с места аварии, однако сотрудники ГИБДД уже установили его личность.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Нытва-Краснокамск автопоезд насмерть сбил 64-летнего водителя. Мужчина просто остановился на обочине, чтобы устранить неполадки в своей легковушке.
ИСТОЧНИК KP.RU