В Прикамье на избирательных участках будут дежурить более 1000 сотрудников МЧС

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-07T13:20:17+03:00

Всего во время Единого дня голосования в Пермском крае будет задействовано 1088 сотрудников МЧС. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Единый день голосования все участки проверят на соблюдение требований пожарной безопасности

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8 сентября в Пермском крае пройдет Единый день голосования. Пермяки будут выбирать депутатов в органы местного самоуправления Пермского края (выборы депутатов Совета депутатов, Думы, Земского собрания). Во избежание ЧП на избирательных участках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

- С 7 по 9 сентября сотрудники МЧС переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», - сообщили в пресс-службе пермского краевого МЧС. - С 8 по 9 сентября для контроля за обстановкой на избирательных участках в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю создан оперативный штаб.

Всего выборы будут проходить в помещении 586 избирательных участков. Перед их открытием помещения проверят на соблюдение требований пожарной безопасности. Всего в дежурстве на избирательных участках Пермского края будет задействовано 1088 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU