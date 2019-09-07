В Прикамье на избирательных участках будут дежурить более 1000 сотрудников МЧС
8 сентября в Пермском крае пройдет Единый день голосования. Пермяки будут выбирать депутатов в органы местного самоуправления Пермского края (выборы депутатов Совета депутатов, Думы, Земского собрания). Во избежание ЧП на избирательных участках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
- С 7 по 9 сентября сотрудники МЧС переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», - сообщили в пресс-службе пермского краевого МЧС. - С 8 по 9 сентября для контроля за обстановкой на избирательных участках в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю создан оперативный штаб.
Всего выборы будут проходить в помещении 586 избирательных участков. Перед их открытием помещения проверят на соблюдение требований пожарной безопасности. Всего в дежурстве на избирательных участках Пермского края будет задействовано 1088 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU