На трассе Нытва-Краснокамск автопоезд насмерть сбил 64-летнего водителя

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-07T13:08:09+03:00

Мужчина просто остановился на обочине, чтобы устранить неполадки в своей легковушке

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Смертельная авария, в результате которой погиб 64-летний водитель, произошла в субботу, 7 сентября, на трассе Нытва-Краснокамск.

- В Краснокамском районе у деревни Кузнецы автопоезд сбил 64-летнего мужчину, который ехал на своем легковом автомобиле и остановился на трассе, чтобы устранить неполадки, - сообщили в пресс-службе пермской городской станции «Скорой помощи». – Вызов на место ДТП поступил в 11.44. Прибывшей бригаде осталось лишь констатировать смерть потерпевшего. Выражаем соболезнования близким погибшего.

Сервис Яндекс.Пробки сообщает, что рядом с местом аварии затруднено движение транспорта. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее мы писали о том, что днем ранее сразу два ребенка восьми и одиннадцати лет оказались под колесами автомобилей. Первая авария произошла в Березниках, вторая - в Кировском районе Перми. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU