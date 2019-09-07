2019-09-07T11:29:21+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа сбил 43-летнюю пермячку

Авария произошла в Орджоникидзевском районе днем в пятницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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За рулем ВАЗа находился 79-летний водитель.За рулем ВАЗа находился 79-летний водитель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария, в результате которой пострадала 43-летняя пермячка, произошла в Орджоникидзевском районе Перми 6 сентября.

- В 14.30 по переулку Ленинский двигался автомобиль ВАЗ – 21140, управлял которым 79-летний пенсионер, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По предварительной информации водитель не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на 43-летнюю женщину.

В результате ДТП пермячка получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее, напомним, мы писали о том, что в этот же день сразу два ребенка оказались под колесами автомобилей. Один случай произошел в Кировском районе Перми, где водитель иномарки, двигаясь задним ходом, сбил ребенка. Второй в Березниках, здесь водитель отечественного авто наехал на мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба ребенка получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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